Disperso nel Mincio: i sommozzatori sospendono le ricerche per maltempo

Una persona risulta dispersa dopo che un’auto è finita nel fiume Mincio, in provincia di Mantova. Le ricerche dei sommozzatori sono state sospese a causa del maltempo. Quando l’auto è caduta nel fiume a bordo c’erano cinque giovani uomini, tutti di nazionalità romena, residenti nelle vicinanze.

Al momento dell’incidente, avvenuto questa mattina, gli uomini sarebbero stati, a quanto si apprende, in stato di ebbrezza. Quattro sono stati tratti in salvo, uno risulta tuttora disperso. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per le ricerche con una squadra di sommozzatori, con personale a terra e con un elicottero. L’auto non è stata ancora trovata.

Le ricerche in elicottero, rese difficili dalla scarsa visibilità delle acque torrentizie, hanno dato esito negativo. Quanto ai sommozzatori, a causa delle precipitazioni sono state aperte le paratie del vicino lago di Garda per il deflusso e, di conseguenza, il fime Mincio si è ingrossato, cosa che ha limitato e pregiudicato il loro lavoro. La squadra di terra è ancora sul posto e monitora la riva a vista.