Domani in tutta Italia al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche

“Ben 150 escursioni ed eventi in tutta Italia. Dal 24 Maggio al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche quarta edizione. Come nel 2018 anche nel 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce, in collaborazione con Legambiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in Italia le più importanti associazioni e i più importanti organismi ed Enti che sono parte attiva del Turismo Ambientale. Le Giornate che inizieranno il 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi e che si concluderanno il 2 Giugno nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi organizzata da Legambiente, faranno parte del programme di iniziative della Primavera della Mobilità Dolce, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali, dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’Associazione Trasporti, della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, della Via Francigena European Association”. Lo ha annunciato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

GLI EVENTI IN ABRUZZO

Al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà il 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 Giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. Info e programmi: www.aigae.org

Costantini: “Da domani al via anche in Abruzzo le Giornate Nazionali delle Guide”.

“Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche saranno anche in Abruzzo. Saliremo sul balcone del Gran Sasso, percorreremo il canyon della Valianara, affascinante location del cinema italiano dove sono stati girati film e fiction. Da San Cristoforo ammireremo tutta la piana di Campo Imperatore. Saremo sulla cima più elevata dei Monti Pizzi nella Majella. Nel giorno della Repubblica, percorreremo un sentiero panoramico sul versante Est del Monte Porrara che giunge all’Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare. Un’escursione panoramica ci condurrà tra le rovine di Castel Mancino da dove si aprirà lo sguardo sulla spettacolare vallata di Pescasseroli. Proseguiremo poi fino allo stazzo di Monte Forcella, dove in estate i nostri nonni trascorrevano le loro giornate in compagnia delle greggi di pecore. Ma non è finita perché le Giornate Nazionali si svolgeranno anche a Monte Rotondo. Il monte Rotondo, quota 1731m, fa parte del massiccio del Morrone nel parco nazionale della Majella. Dal nome e dalla quota potrebbe sembrare un’escursione facile, adatta a tutti; invece è una splendida montagna tutta da conquistare e scoprire: panorami di incomparabile bellezza, boschi, praterie altitudinali, balze rocciose, fioriture e animali selvatici”. Lo ha annunciato Salvatore Costantini, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’Abruzzo e Consigliere Nazionale.

Ecco cosa vedremo in Abruzzo:

Abruzzo

Venerdì 24 Maggio – Un Balcone sul Gran Sasso

Programma: Percorreremo il canyon della Valianara, affascinante location del cinema italiano, fino alla sella di San Cristoforo da dove ammireremo tutta la piana di Campo Imperatore e la vette ancora innevate della catena meridionale del Gran Sasso.

Domenica 26 maggio – sulla vetta più elevata della Majella.

Programma: nel Parco Nazionale della Majella, saliremo sulla cima più elevata del gruppo dei Monti Pizzi, dalla Piana intermontana del Quarto del Barone, da cui ammireremo splendidi panorami.

Domenica 2 Giugno – Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare

Programma: nel Parco Nazionale della Majella, percorreremo un sentiero panoramico sul versante Est del Monte Porrara che giunge all’Eremo celestiniano di Madonna dell’Altare, per poi riscendere al Convento di S. Antonio.

#CamminaNatura: LO STAZZO DI MONTE FORCELLA – 30.05.2019 – Pescasseroli

Programma: un’escursione panoramica ci condurrà tra le rovine di Castel Mancino da dove si aprirà lo sguardo sulla spettacolare vallata di Pescasseroli. Proseguiremo poi fino allo stazzo di Monte Forcella, dove in estate i nostri nonni trascorrevano le loro giornate in compagnia delle greggi di pecore.

CamminaNatura: PRIMAVERA IN QUOTA: MONTE ROTONDO – 25.05.2019 – Popoli

Programma: Il monte Rotondo, quota 1731m, fa parte del massiccio del Morrone nel parco nazionale della Majella. Dal nome e dalla quota potrebbe sembrare un’escursione facile, adatta a tutti; invece è una splendida montagna tutta da conquistare e scoprire: panorami di incomparabile bellezza, boschi, praterie altitudinali, balze rocciose, fioriture e animali selvatici.

GLI EVENTI IN BASILICATA

Petrone: “Da domani le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. C’è anche la Basilicata con meravigliosi eventi”.

“Anche la Basilicata partecipa alle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche che iniziano domaniin tutta Italia. In Basilicata trekking urbano nel Parco comunale di Sant’Antonio la Macchia, bosco periferico della città di Potenza, importante per la sua biodiversità e storia. Ma sempre in Basilicata vedremo le fioriture nella Riserva dei Calanchi di Montalbano : l’itinerario prevede la partenza dal belvedere nel centro storico di Montalbano Jonico. Ripercorrendo le storiche mulattiere, prima Appiett’ u Castiedd e successivamente “Appiett’ u Mulin”, utilizzate dai contadini per raggiungere la valle verde dell’Agri, lungo il percorso, le guide si soffermeranno, sugli aspetti geologici, ambientali e di vita contadina. Durante il percorso si potranno ammirare le fioriture, che colorano in questo periodo i nostri Calanchi. Anche il Pollino sarà parte delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Breve escursione nel tardo pomeriggio, per ammirare il tramonto in uno dei punti più panoramici del Parco del Pollino”. Lo ha annunciato Giovanna Petrone, Coordinatrice delle Guide Aigae della Basilicata e Consigliere Nazionale.

Ecco cosa vedremo in quei giorni in Basilicata :

Basilicata

CamminaNatura: TREKKING URBANO “PARCO S.ANTONIO LA MACCHIA” – 01.06.2019 – Potenza

Programma: trekking urbano nel Parco comunale di Sant’Antonio la Macchia, bosco periferico della città importante per la sua biodiversità e storia.

#CamminaNatura: LE FIORITURE NELLA RISERVA REG. DEI CALANCHI DI MONTALBANO JONICO – 26.05.2019

Programma: l’itinerario prevede la partenza dal belvedere nel centro storico di Montalbano Jonico. Ripercorrendo le storiche mulattiere, prima Appiett’ u Castiedd, e successivamente “Appiett’ u Mulin”, utilizzate dai contadini per raggiungere la valle verde dell’Agri, lungo il percorso, le guide si soffermeranno, sugli aspetti geologici, ambientali e di vita contadina. Durante il percorso si potranno ammirare le fioriture, che colorano in questo periodo i nostri Calanchi.

#CamminaNatura: BELVEDERE DEL MAL VENTO- 30.05.2019 – Parco del Pollino

Programma: Breve escursione nel tardo pomeriggio, per ammirare il tramonto in uno dei punti più panoramici del Parco del Pollino