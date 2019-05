“Donne vassoio”: cos’è il “Naked Sushi” e perché è una “parafilia”

La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus.

“Il Naked sushi è una pratica che consiste nel mettere una ragazza completamente nuda e adagiare del cibo sopra di lei,” ha spiegato la Dott.ssa Spina. “Di solito si preferisce il sushi perché poco oleoso e non sporca la bellezza del corpo femminile. La donna deve rimanere completamente immobile. Molto spesso trasformare una donna in un piatto da portata può essere più erotico che avere un rapporto sessuale con lei, dobbiamo considerare che questa è una pratica che rientra fra le parafilie, quindi significa che le persone che si apprestano a praticare body sushi già mentalmente provano eccitazione già solo nel pensarlo. E’ sicuramente molto più eccitate ed erotica rispetto al rapporto sessuale perché di fatto c’è un ‘vedo e non vedo’ e una impossibilità di contatto del corpo femminile. Il bello di questa pratica è che il cibo adagiato sul corpo della donna copre punti strategici come il seno, i genitali, la bocca o la pancia. Nel momento in cui viene preso e mangiato dagli uomini intorno dovrebbe, in realtà, essere vietato un contatto con la parte del corpo coperta da quel cibo, in questo modo si attiva l’eccitazione da ‘vorrei ma non posso’.”

“Questa pratica può essere un preliminare particolarmente hot da usare nella coppia perché crea forte eccitazione che può sfociare in un rapporto sessuale completo e particolarmente piccante.”

“Il cibo come il sesso è un bisogno primario, metterli insieme significa amplificare il piacere. Giocare nella coppia con il cibo, mangiandolo insieme, cucinandolo anche insieme, rafforza il piacere erotico. Queste pratiche sono un complemento della sessualità. Pensiamo al sesso in modo formale, pensando alla procreazione o con l’obiettivo della penetrazione al fine di raggiungere l’orgasmo dimenticando la componente del gioco, ben venga il body sushi se può essere una pratica utile per raggiungere intesa ed intimità.”