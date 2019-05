Dreamsroad Story, viaggio sulle strade d’Australia

Emerson Gattafoni e Valeria Cagnoni, nella puntata di “Dreamsroad Story“, in onda sabato 18 maggio alle 11.30 su Rai1, presentano un viaggio sulle strade d’Australia per scoprire gli spettacolari scenari del New South Wales, il più antico e popolato Stato d’Australia e del Queensland, natura e bellezza ai confini del mondo.

Sydney, Port Macquarie, Byron Bay, Gold Coast e poi Brisbane, la Sunshine Coast, la Grande Barriera Corallina Australiana, fino a raggiungere a nord il paradiso tropicale australiano nel cuore del Queensland.