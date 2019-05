E’ ancora allarme curcuma: ritirato un altro integratore potenzialmente pericoloso [LOTTO E MARCHIO]

Dopo i richiami delle scorse settimane di diversi tipi di integratori contenenti curcuma, è stato pubblicato oggi sul sito del Ministero della Salute un ulteriore ritiro dal mercato. Si tratta di un prodotto del marchio “Naturando”, denominazione di vendita “Maximum Curcuma“, lotto di produzione n° 18L264, prodotto da EKAPPA LABORATORI. L’integratore viene venduto in unità da 20 grammi con scadenza nel mese di ottobre 2021, ed è stato richiamato in via precauzionale. Segnalato anche in caso di vendita online.

