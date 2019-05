L’Edamame non è altro che un piatto a base di fagioli di soia acerbi, preparati secondo una semplice ricetta giapponese. Data la sempre più diffusa attenzione per gli stili alimentari alternativi, anche in Occidente sono diventati popolari, soprattutto in abbinamento a piatti della dieta mediterranea.

Il nome edamame deriva dalle modalità di preparazione del piatto: significa infatti “fagioli dello stelo”, visto che questi ultimi vengono cotti insieme al loro stelo. La parola, inoltre, indica sia la varietà di legumi che la ricetta, nonché il piatto finale. I fagioli di soia vengono scelti quando ancora verdi, per poi essere lessati oppure cotti al vapore, insieme al loro baccello. Si consumano tiepidi, a temperatura ambiente, oppure freddi: si cosparge il baccello di sale grosso e, facendo una leggere pressione, si lasciano cadere i fagioli di soia nella bocca.

In Giappone e in Cina vengono in genere consumati come snack durante la giornata oppure per accompagnare alcolici. In Europa e negli Stati Uniti, invece, vengono inseriti all’interno dei pasti della giornata, come uno dei tanti piatti di portata.

VALORI NUTRIZIONALI

Valori nutrizionali degli Edamame per 100 g:

Calorie 122 kcal

Carboidrati 10 g

Grassi 5 g

Proteine 11 g

PROPRIETA’ NUTRITIVE

I fagioli di soia non ancora pienamente maturi hanno una interessante proprietà: sono ricchi di a isoflavoni. Si tratta di elementi che hanno effetti benefici sull’organismo e sulla salute: contrastano il colesterolo cattivo, garantendo un’azione antiossidante contro i radicali liberi e rafforzando il sistema immunitario.

Sono inoltre in corso diversi studi nei quali si ipotizza che gli isoflavoni possano proteggere il sistema cardiovascolare, oltre che ridurre alcuni fattori di rischio per l’insorgenza di alcuni tumori.

L’edamame, infine, è un ottimo alleato per chi vuole dimagrire: ha un alto potere saziante e utilizzarlo come snack durante la giornata aiuta a placare la fame; l’alto contenuto in fibre, inoltre, aiuta il transito intestinale.