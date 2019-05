Efficienza energetica e rinnovabili: Giorgio Graditi dell’ENEA eletto presidente di MEDENER

Giorgio Graditi dell’ENEA è stato eletto presidente di MEDENER per il biennio 2019-2020, con voto unanime dell’assemblea generale dell’associazione che riunisce le agenzie dei Paesi del Mediterraneo impegnate nel campo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili. Graditi, 50 anni, responsabile della divisione ENEA “Solare termico, termodinamico e smart network”, succede a Dario Chello, responsabile del servizio ENEA “Unione europea e organismi internazionali”, al vertice dell’associazione nel biennio 2017-18.

MEDENER promuove e sostiene l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nei Paesi dell’area mediterranea con l’obiettivo di attuare politiche energetiche globali ed integrate, stimolare lo scambio di informazioni, esperienze e best practice, mettere in atto iniziative progettuali e di partenariato, nonché strategie di cooperazione transfrontaliera per accelerare il processo di transizione energetica e lo sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo. È una delle tre piattaforme create nell’ambito dell’Unione per il Mediterraneo (UPM) per rafforzare la cooperazione energetica euro-mediterranea del mercato elettrico, del gas naturale e dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica.

“La cooperazione, l’interconnessione e il coordinamento strutturato delle attività fra le tre piattaforme UPM rappresentano azioni chiave per rafforzare la politica energetica globale nella regione mediterranea e favorire l’affermazione di un modello energetico ecosostenibile”, ha commentato Giorgio Graditi.