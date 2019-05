Elezioni Europee: affluenza al 56,10%, due punti e mezzo in meno rispetto al 2014

Il dato definitivo dell’affluenza in occasione delle Elezioni Europee (7915 sezioni su 7915) è del 56,10%.

Cinque anni fa andò alle urne il 58,69% degli italiani.

L’affluenza più alta è stata in Umbria (67,7%) ed Emilia-Romagna (67,3%), la più bassa in Sardegna (36,25%) e in Sicilia (37,51%).