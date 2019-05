Elezioni europee: infarto al seggio, 54enne muore subito dopo il voto

Un uomo di 54 anni e’ stato colto da infarto ed e’ morto subito dopo il voto in un seggio a Carmignano di Brenta (Padova). La tragedia e’ avvenuta nella scuola “De Amicis”. L’uomo si e’ accasciato al suolo mentre ritirava i documenti dopo aver messo la scheda nell’urna. I presenti, tra cui il maresciallo dei carabinieri e il presidente del seggio hanno tentato di rianimarlo in attesa dell’arrivo dell’ elicottero del 118. Le operazioni di voto sono state trasferite per consentire ai medici di mettere in atto le operazioni di salvataggio del paziente, che pero’ non si e’ piu’ ripreso.