Emergenza clima, Greta: “L’inazione dei politici è un crimine”

Quella del cambiamento climatico “è un’emergenza e i leader mondiali non agiscono di conseguenza. Ma se non lo fanno loro, lo faremo noi”. Lo ha detto Greta Thunberg all’Austrian World summit in corso in una piazza del centro di Vienna parlando a migliaia di persone. “I leader politici – ha detto ancora la giovane attivista svedese – non sembrano saper pensare oltre la prossima elezione. Questo deve finire. Loro e le grandi societa’ stanno perpetrando crimini contro l’umanita’ con la loro inazione e dovranno esserne ritenuti responsabili”.

“La biosfera – ha spiegato Greta, piu’ volte applaudita dalle migliaia di persone che la ascoltavano nella capitale austriaca – se ne frega di quello che diciamo, delle nostre parole; a lei frega solo di quello che noi in effetti facciamo. E’ ancora possibile secondo le leggi della fisica evitare le conseguenze della crisi, ma non per molto se andiamo avanti cosi’. La nostra generazione sara’ quella a pagare piu’ di tutti le conseguenze. I vecchi hanno fallito, i politici hanno fallito. Nessuno e’ troppo piccolo per fare la differenza. Gli ultimi anni ci hanno dimostrato che l’attivismo serve“, ha concluso, annunciando che il prossimo venerdi’ sara’ alla manifestazione dei #FridaysforFuture di Vienna.

“Bisogna cambiare tutto, le auto elettriche non bastano”

Greta Thunberg lancia un appello al mondo a “cambiare tutto” nel modo di vivere e di produrre per provare a limitare gli effetti del cambiamento climatico. “Dobbiamo cambiare tutto”, ha detto 16enne attivista svedese, intervenuta a Vienna ad una conferenza sul clima al fianco di Arnold Scharzenegger, aggiungendo che lo sviluppo di veicoli elettrici e dei pannelli solari non deve “far credere che possiamo risolvere la crisi senza sforzi”.

La conferenza era organizzata dall’attore di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, che e’ di origine austriaca. “E’ la crisi piu’ importante che l’umanita’ abbia mai affrontato. Gli umani hanno una grande capacita’ di adattamento” e “una volta che prendiamo coscienza di un pericolo agiamo, cambiamo”, ha detto Greta dal palco fiduciosa, parlando a circa 1.200 imprenditori e ricercatori nel palazzo viennese di Hofburg. Quanto a Schwarzenegger, ha chiesto alle grandi major industriali a “smettere di mentire alle persone a proposito dell’inquinamento e del cambiamento climatico” e ha invitato a investire in modo massiccio “nelle energie verdi per il futuro”.