Emergenza siccità: in Cina oltre 300.000 persone hanno difficoltà a reperire acqua potabile

Una siccità molto grave ha la provincia di Yunnan, nel sud-ovest della Cina. Nella giornata di giovedì 16 maggio a seguito dell’evento 309.000 persone si sono trovate nella difficoltà di accedere all’acqua potabile, mentre anche 93.000 animali domestici hanno dovuto affrontare una carenza d’acqua. Sul posto alcuni esperti per aiutare gli enti locali negli sforzi di soccorso alla popolazione colpita dalla siccità, inviate dalle autorità governative. Il personale ha inviato l’acqua necessaria alle persone che ne avevano estremo bisogno.

Purtroppo le cattive condizioni meteorologiche hanno causato molte meno precipitazioni in Yunnan, alla data di martedì 14 maggio, 273.280 ettari di colture erano stati colpiti dalla siccità. Secondo i dati delle autorità preposte al controllo meteorologico, la siccità è stata segnalata in 110 siti monitorati dello Yunnan. Le autorità sono sono state messe in pre-allerta pronte a far ricorso alla pioggia artificiale. Secondo le autorità provinciali del controllo meteorologico, è probabile che la siccità continui a colpire la regione, dato che i prossimi giorni saranno ancora caldi e asciutti.