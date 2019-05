Epidemia di Ebola in Congo: verrà intensificato l’uso dei vaccini

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che, per arginare l’epidemia di Ebola che si sta diffondendo in Congo, verrà fatto un uso più massiccio dei vaccini: alla strategia in atto si affiancherà un ulteriore tipo in sperimentazione.

Finora a 111mila persone è stato somministrato il vaccino, con un’efficacia superiore al 90%.

Il piano d’azione adottato fino a questo momento prevede di immunizzare i contatti di ogni caso confermato e i loro contatti: le nuove indicazioni chiedono di aggiungere un ulteriore livello, vaccinando anche una ulteriore serie di contatti, e di effettuare una immunizzazione su base “geografica”, nei territori dove si registrano nuovi casi.

L’epidemia di Ebola in Congo ha superato i mille morti, ed è la seconda più grave dopo quella del 2014.