eprcomunicazione con Earth Day e Asvis per comunicare la sostenibilità

eprcomunicazione rafforza il suo pluriennale know-how nel campo della sostenibilità, sociale e ambientale, confermando la sua posizione di leader nella comunicazione dello sviluppo sostenibile e della green economy.

Anche quest’anno, infatti, l’agenzia romana guidata da Camillo Ricci, ha curato le attività di media relations e di PR del Villaggio per la Terra, la manifestazione dedicata ai temi della salvaguardia e della sostenibilità ambientale organizzata dal network Earth Day Italia. Un evento tra i più attesi nel settore, svoltosi dal 25 al 29 aprile a Villa Borghese, a Roma, che ha registrato anche nell’edizione 2019 numeri da record: alcune centinaia di migliaia di partecipanti e una rilevantissima copertura mediatica dell’evento, rilanciato su testate televisive, cartacee e online nazionali. Earth Day Italia è partner italiano dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite, ed ha come obiettivo la sensibilizzazione ambientale dei cittadini, rappresentando una piattaforma di eventi, alleanze e progetti che coinvolgono imprese, associazioni, istituzioni e privati.

Inoltre, eprcomunicazione affiancherà per le attività di ufficio stampa e di digital strategy l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in occasione della terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dal 21 maggio al 6 giugno prossimo. Il festival si articola in diciassette giornate, animate da centinaia di eventi in tutta Italia il cui tema conduttore sarà l’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, il programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.