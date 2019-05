“Facciamo luce sulle patologie retiniche”

La sfida dell’oftalmologia del Terzo Millennio è rappresentata dal diritto alla vista, come indica l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo Progetto “Vision 2020”, un’iniziativa mondiale per eliminare le cause di cecità evitabili.

Una diagnosi tempestiva delle principali patologie retiniche quali la degenerazione maculare neovascolare legata all’età e la retinopatia diabetica attraverso visite oculistiche da effettuare con regolarità dopo i 55 anni, è di fondamentale importanza, perché permette allo specialista di orientare il paziente verso i trattamenti più adeguati.

L’incontro sarà l’occasione per presentare in modo organico le nuove evidenze scientifiche e disegnare un quadro aggiornato e approfonditosulle patologie interessate: epidemiologia, cause, diagnosi, terapie, risvolti sociali e familiari, mettendo in luce l’importanza di terapie efficaci ed appropriate.

• Professor Edoardo Midena – Direttore della Clinica Oculistica e della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi di Padova;