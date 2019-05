Farmaci, Aifa: “Stop all’uso del domperidone nei bimbi sotto i 12 anni”

Stop all’uso del domperidone nei bambini sotto i 12 anni: e’ questa l’indicazione che arriva dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) su questo farmaco usato contro il vomito e nausea acuti. Una decisione dettata dal fatto che il suo uso, in ambito pediatrico, non e’ piu’ efficace di un placebo. Il domperidone aveva gia’ subito delle restrizioni nel suo uso da parte dell’Agenzia europea del farmaco (Ema), a partire dal 2014, per l’aumento del rischio di problemi cardiaci.

Come spiega l’Aifa in un documento inviato ai medici, in base a nuove evidenze sull’uso di domperidone in pediatria, l’indicazione nei bambini sotto i 12 anni o peso inferiore a 35 chili e’ stata eliminata. L’utilizzo e’ stato quindi ristretto ai pazienti adulti e gli adolescenti con piu’ 12 anni o dai 35 chili di peso in su, con varie misure per limitarne il rischio (come usarlo al massimo per una settimana alla minima dose efficace), visto che “il rapporto rischi-benefici del domperidone rimane positivo – precisa l’Aifa – per alleviare i sintomi di nausea e vomito”.