Un faro nell’Universo: l’ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole [FOTO]

Mercoledì 22 maggio 2019 il Gruppo Astrofili Palidoro ha immortalato l’ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole distante circa 22 mila anni luce dalla Terra.

Le riprese sono state effettuate da Paolo Giangreco Marotta con Skywatcher 80ED Evostar su montatura Skywatcher Eq6 Pro e Camera ASI-385MCC.

A corredo dell’articolo, in alto, il risultato ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe Conzo come somma di 28 pose da 300 secondi ciascuna per un tempo complessivo di 2 ore e 20 minuti.