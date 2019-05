Festa della Mamma: 2,5 milioni di fiori per celebrarla

Tra oggi e domani, in occasione della Festa della mamma, gli italiani acquisteranno in regalo circa 2,5 milioni tra fiori, mazzi bouquet e piante vive, per una spesa complessiva di quasi 50 milioni di euro: lo ha rilevato un’indagine previsionale condotta da Assofioristi, l’associazione che riunisce i fioristi Confesercenti, sulla base dei dati Ismea e di due survey somministrati a consumatori e rivenditori. La rosa è certamente il fiore più regalato, ma si consolida anche la tendenza ad acquistare piante in vaso, regalo percepito come più duraturo: quest’anno lo faranno in 900mila, il 39% del numero complessivo di italiani che acquisteranno un prodotto florovivaistico.