Festa di Teatro Eco Logico: VI edizione dell’evento senza corrente elettrica sull’isola di Stromboli

Ricola sostiene anche quest’anno in veste di main partner la Festa di Teatro Eco Logico, una rassegna di incontri, attività culturali e spettacoli la cui scenografia è costituita dagli scorci e dal paesaggio di Stromboli. Peculiarità di questa manifestazione, che si svolgerà sull’isola dal 22 al 30 giugno 2019, risiede nella centralità della figura umana e della sua espressione artistica all’interno della cornice della natura. Festa di Teatro Eco Logico è infatti una manifestazione alimentata ad energia naturale, ovvero non è previsto l’utilizzo di corrente elettrica per l’illuminazione e l’amplificazione delle performance. Gli artisti creeranno così per gli occhi e i cuori degli spettatori immagini inedite e uniche, proprio grazie all’energia della natura.

Quest’edizione celebra due anniversari: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e i 50 dallo sbarco sulla Luna. Che cosa accomuna queste due commemorazioni? Il volo, tanto lontano per lo scienziato toscano, quanto realtà quotidiana ai nostri giorni. Paura e desiderio: due sensazioni che si provano quando si affronta qualcosa di ignoto, come ricorda Leonardo nei suoi scritti; ed è proprio da queste due parole che prende il suo titolo la VI edizione di Festa Teatro Eco Logico la cui tematica portante sarà il viaggio nel buio, qualunque sia la meta e dovunque esso prenda forma.

Il programma è denso di appuntamenti: tra i più significativi Un sogno nella notte di San Giovanni, un libero adattamento dell’opera shakespeariana A Midsummer Night’s Dream a cura di Alessandro Fabrizi, direttore artistico dell’evento insieme a Hossein Taheri; quest’ultimo a sua volta curerà un altro spettacolo, Rock Around the Moon dove l’intento di divulgazione scientifica si fonde con la bellezza e l’armonia della musica. Ad arricchire ulteriormente questo programma che vede la partecipazione di tanti artisti nazionali ed internazionali, anche momenti di pulizia delle spiagge insieme all’associazione Green World Garden for Kids, un modo per i visitatori e gli spettatori per conoscere e prendersi cura al tempo stesso degli spazi che hanno modo di visitare.

Ricola porta tutta la sua bontà a quest’evento con cui ha instaurato ormai un legame molto forte: l’azienda svizzera sostiene fortemente la cultura soprattutto quand’essa dà valore a tematiche concernenti l’ambiente. L’amore per la natura infatti è il cuore di Ricola che dal 1930 produce tisane e caramelle benefiche utilizzando una ricetta a base di 13 erbe svizzere, ricavate da coltivazioni locali selezionate. Ricola sarà presente a Stromboli per far degustare ad attori e visitatori caramelle e tisane, piacevoli al palato anche d’estate poiché possono essere servite anche fredde. Inoltre l’impegno di Ricola quest’anno si manifesta con un evento in programma all’interno della manifestazione: Luca Morari, AD di Divita, distributore di Ricola in Italia, terrà un incontro domenica 23 giugno alle ore 18.30 sul tema delle erbe in particolar modo si soffermerà su quelle legate alla notte di San Giovanni: si dice infatti che in occasione del solstizio sia di buon auspicio raccogliere alcune erbe speciali e proprio di queste, insieme a Ricola, sarà possibile conoscerne le proprietà!