Festival dello Sviluppo Sostenibile, il WWF: Lunedì 3 giugno al Bioparco di Roma si discute di Acqua

Lunedì 3 giugno alle 9,00 nell’ambito dell’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà l’evento nazionale organizzato dal WWF Italia e ASviS “ACQUA – Salvaguardare i diritti umani tutelando gli ecosistemi”.

L’appuntamento rappresenta un confronto e un racconto del rapporto tra uomo e natura, partendo dall’Acqua come elemento primario e fonte di vita, in un alternarsi di testimonianze scientifiche, politiche e artistiche, per illustrare l’urgenza di una gestione sostenibile della risorsa acqua.

La relazione principale sarà tenuta dal noto geologo Mario Tozzi, autore di numerosi volumi, tra i quali l’ultimo “Italia intatta” (Mondadori) e conduttore di numerose trasmissioni televisive di divulgazione scientifica, l’ultima delle quali “Sapiens”. Con lui altri esperti approfondiranno il complesso tema del futuro delle risorse idriche e degli ecosistemi d’acqua dolce.

La giornata sarà aperta dal benvenuto del presidente del Bioparco, Francesco Petretti, mentre fra i relatori interverranno per il WWF il direttore scientifico del WWF Itallia, Granfranco Bologna e la responsabile consumi sostenibili per il WWF Italia, Eva Alessi. Dopo il pranzo, i partecipanti potranno usufruire di un ingresso al Bioparco offerto dagli organizzatori.

Indicazioni: La sala dei Lecci del Bioparco si trova nel viale del Giardino Zoologico, 1 a cui si può accedere dall’ingresso pedonale di Villa Borghese all’incrocio fra Via Aldrovandi, Viale Rossini, Via Mercadante.