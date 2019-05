Filippine: norvegese morta di rabbia per aver soccorso un cucciolo

Una norvegese di 24 anni è morta di rabbia, la donna ha contratto la malattia nelle Filippine dopo essere stata morsa da un cucciolo di cane che aveva soccorso. Da come ha annunciato la famiglia, Birgitte Kallestad, era in vacanza nelle Filippine a febbraio ed aveva raccolto per strada un cucciolo abbandonato durante un gita in scooter.

“Birgitte ha messo il cagnolino in un cesto e l’ha portato a casa. L’ha pulito, l’ha curato e con sua grande gioia il cucciolo si è ripreso. Giocavano in giardino con il cagnolino” ha raccontato la famiglia “A un certo punto il cucciolo ha cominciato mordicchiarla come fanno tutti i cuccioli. Afferrava le dita per giocare“.

La giovane donna, dipendente di un ospedale, ha cominciato a stare male dopo il rientro in patria ed è stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Førde, dove è morta lunedì sera. Secondo i dati dell’Istituto norvegese di sanità pubblica l’ultimo caso di rabbia in un umano sul territorio norvegese risale al 1815, al 1826 in un animale. Secondo la famiglia nessuno nel gruppo di amici in vacanza con Birgitte era vaccinato contro la rabbia. In base ai dati OMS per la rabbia ogni anno nel mondo muoiono 59mila persone, i casi soprattutto in Asia, Africa e Sudamerica.