Finalmente è ufficiale: il Royal Baby è nato! La famiglia reale svela al mondo il sesso del bambino

Finalmente è arrivato! Si è lasciato attendere parecchio il piccolo Royal Baby, figlio dei duchi di Sussex, ma ora Buckingham Palace ha fatto l’annuncio ufficiale: è nato. Nelle scorse settimane si è aperto il totonome, reso però difficoltoso dal fatto che fino alla fine Meghan e il principe Harry non avevano voluto rivelare se si trattasse di un maschietto o di una femminuccia. Ebbene, come spesso accade, i pronostici che davano per vincente nomi come Diana o Allegra sono stati disattesi: è maschio il primo Royal Baby del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa di Sussex.

I media britannici hanno dunque annunciato la nascita del primo figlio di Meghan Markle e del principe Harry, di cui ha dato notizia su twitter l’account della coppia. Mamma e figlio “stanno bene“, si legge. Il bambino, nato alle 5:26 di stamane, pesa 3,260 chili. L’annuncio è stato dato con qualche ora di ritardo, come già annunciato negli scorsi mesi dalla coppia. Gli stessi tabloid britannici hanno dato notizia del travaglio a parto già avvenuto. “Questa piccola cosa è qualcosa per cui vale la pena di dare la vita“: così ha commentato il principe Harry celebrando la nascita del figlio, un maschio, venuto alla luce da poco. “Sono così orgoglioso di mia moglie, siamo assolutamente emozionati“. Il neo papà era presente alla nascita.

L’ex attrice californiana dato alla luce il piccolo in queste ore, secondo quanto annunciato dallo stesso Harry. Il piccolo e la mamma stanno bene, ha precisato. Il neonato, primo principe con sangue afroamericano di casa Windsor, diventa settimo nella linea di successione al trono britannico di Elisabetta II dopo Carlo, William e i suoi tre figli e lo stesso Harry.

Un lieto evento che, forse, potrà portare un po’ di pace tra i componenti della famiglia reale. Negli ultimi mesi, infatti, tra screzi fra cognate, limiti dati a Meghan dalla regina Elisabetta nell’indossare i gioielli della Corona e profili Instagram vecchi e nuovi, la tensione era davvero tanta. Nonostante l’ex attrice praticasse yoga e, pare, abbia anche convinto Harry a farlo, pare che la duchessa di Sussex abbia un po’ destabilizzato l’armonia, almeno apparente, dalla royal family.

A Meghan, che voleva partorire in casa con parto naturale, era stato consigliato di dare alla luce il suo piccolo in una struttura ospedaliera, trattandosi nel suo caso di una “primipara attempata” visti i suoi 37 anni. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato della possibilità del parto indotto in clinica, visto che era trascorso da giorni il termine previsto per il parto. Meghan è entrata in travaglio nella mattinata di oggi. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono già a Frogmore Cottage, la loro nuova residenza di Windsor, insieme alla mamma di Meghan, come informa il comunicato di Buckinhgham Palace che non fa accenno invece al luogo del parto. Il palazzo conferma inoltre che l’intera royal family è stata informata del lieto evento e ne è felice. Per la prima volta, ufficialmente il palazzo informa che oltre ai Windsor al completo sono stati informati anche i membri più vicini della famiglia di Lady Diana, compianta madre del principe Harry, nella fattispecie, le sorelle, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale, e il fratello Earl Spencer.

“E’ la più incredibile esperienza che potessi immaginare“, ha spiegato Harry, emozionato e sorridente, rivolgendosi ai giornalisti schierati di fronte alla residenza dei duchi di Sussex, dicendosi “al settimo cielo“. “Come una donna possa fare ciò che fate va oltre la mia comprensione“, ha poi osservato. Il principe si è quindi dichiarato “orgoglioso” della moglie. “Entrambi siamo assolutamente elettrizzati e grati per tutto l’amore e il sostegno ricevuto da ciascuno, è meraviglioso e vogliamo condividere (questo momento) con tutti“, ha proseguito rivolgendosi sia al pubblico sia ai media. Sul profilo Instagram dei duchi di Sussex è intanto comparso un cartoncino virtuale con scritto “It’s a boy!” su sfondo azzurro. Harry ha precisato che è ancora presto per svelarne il nome e che “ci sarà tempo” fino al battesimo previsto per giugno.