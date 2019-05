Formazione: aperte le iscrizioni alla Summer School in efficienza energetica 2019

C’è tempo fino al 25 maggio per inviare la propria candidatura alla VII edizione della Summer School in Efficienza Energetica, in programma a Roma dal 24 giugno al 5 luglio, organizzata da ENEA in collaborazione con ISNOVA (Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica). Obiettivo dell’iniziativa, che fa parte della Campagna nazionale “Italia in classe A” promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di formare figure professionali in grado di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica nel settore dell’edilizia residenziale e di contribuire alla lotta alla povertà energetica.

All’edizione 2019 potranno partecipare 50 allievi in possesso di diploma di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura e che non abbiano superato i 30 anni di età al momento della scadenza del bando. Oltre all’età anagrafica, gli altri requisiti di ammissione sono il voto di laurea e la pertinenza della tesi di laurea magistrale al tema dell’efficienza energetica negli edifici.

Le lezioni di tipo teorico si svolgeranno nella prima settimana (24-28 giugno) presso la sede ENEA (Roma, Lungotevere Thaon di Revel, 76); nel corso della seconda settimana (1-5 luglio) gli studenti riceveranno una formazione sul campo, con la visita ad alcuni edifici residenziali nel Comune di Roma. La partecipazione alla Summer School è gratuita, grazie alle borse di studio messe a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le precedenti edizioni della Summer School hanno contribuito alla formazione di 300 giovani professionisti e coinvolto negli stage oltre 100 tra aziende e PA. Il 60% dei partecipanti ha poi trovato lavoro presso le aziende, mentre il restante 40% svolge la libera professione.

Le domande di ammissione devono essere compilate utilizzando il modulo disponibile al seguente link: https://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2&lang=it.

Il bando della VII edizione della summer school è consultabile al link http://www.enea.it/it/opportunita/documenti/bando_summer_2019.pdf .

Il 14 giugno 2019 sarà pubblicato sul sito www.enea.it l’elenco degli ammessi e il programma didattico.