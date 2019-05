Forum PA 2019: ENEA partecipa con il progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”

ENEA partecipa a Forum PA 2019 con uno stand (W3) dedicato al progetto ES-PA “Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione” e alle iniziative realizzate sul territorio in tema di illuminazione pubblica efficiente, di diagnosi energetica degli edifici, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione su efficienza energetica e di turismo a basso impatto (Roma, 14-16 maggio, Convention Center “La Nuvola”). Oltre allo spazio espositivo, ENEA organizzerà il convegno “Progetto ES-PA: le esperienze sul territorio” (15 maggio, ore 11.30-13.30), dove esperti dell’Agenzia illustreranno le iniziative messe in atto con le pubbliche amministrazioni. Tra le attività che saranno presentate: il progetto “Livorno smart city”, che consentirà alla città toscana risparmi energetici totali fino al 70%, oltre a un taglio di oltre 1.400 tonnellate annue di CO 2 , grazie all’istallazione di lampioni a LED intelligenti, semafori telecontrollati, sensori e telecamere per la gestione del traffico e della sosta dei veicoli; il progetto “Lampedusa: un’isola-faro nel Mediterraneo su ambiente e clima”, che punta a migliorare la gestione ambientale e a valorizzare il capitale naturale dell’isola per un turismo più sostenibile e consapevole, avvalendosi dell’Osservatorio Climatico dell’ENEA “Roberto Sarao” attivo dal 1997 – nodo di importanti reti internazionali di ricerca sul clima – e della collaborazione con le amministrazioni locali e l’Area Marina Protetta.