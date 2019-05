Sulla SS116 Randazzo Capo d’Orlando è stato chiuso un tratto in entrambe le direzioni, al km 54,400, nel comune di Naso (città metropolitana di Messina), a causa di una frana. Il traffico viene deviato sulla viabilità comunale. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.