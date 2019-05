Meteo, freddo in Alto Adige: candele antigelo per proteggere i vigneti

Nella notte le vallate in Alto Adige sono state illuminate dalle candele antigelo: per evitare danni a vigneti, meleti e piantagioni di vario tipo, i contadini hanno acceso migliaia di piccoli fuochi per generare calore e non fare abbassare troppo la temperatura.

Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, dal 1987 non ha mai fatto così freddo a maggio: questa mattina a Solda sono stati registrati -9°C, a Selva di Val Gardena -7°C e a Dobbiaco -6°C. Vipiteno e Brunico le città più fredde con -3°C.