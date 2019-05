Fridays for Future a Torino, in 4mila per lo sciopero globale: “la nostra voce deve essere ascoltata”

Sono circa 4mila le persone che stamattina si sono ritrovate in piazza Statuto, a Torino, per partecipare al secondo sciopero globale “Fridays for Future“, il movimento di protesta ispirato dalla giovane attivista ambientale Greta Thunberg. Anche stavolta l’obiettivo è sensibilizzare governi e cittadini sul tema del cambiamento climatico.

“Questo corteo non è una passeggiata, la nostra voce deve essere ascoltata” urlano i manifestanti, che poi hanno esortato alcuni presenti a ritirare le bandiere No Tav “non vogliamo simboli di partito e bandiere, oggi manifestiamo per un’altra cosa“.