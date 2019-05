Fridays for Future: oggi studenti in piazza per nuovo sciopero per il clima

Nel pieno delle elezioni europee si tiene oggi un nuovo sciopero globale per il clima, il secondo del genere dopo quello del 15 marzo che aveva mobilitato centinaia di migliaia di studenti nel mondo.

I primi a scendere in strada i giovani di Australia e Nuova Zelanda.

I dimostranti, ispirati dalla 16enne svedese Greta Thunberg, chiedono a politici e uomini d’affari di agire per combattere contro il cambiamento climatico.

Numerosi i cortei che sfileranno oggi in tutta Italia per attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici.

“Oggi saremo in piazza in tutta Italia con Fridays for Future per cambiare il sistema che ci sta portando al disastro climatico“, ha dichiarato Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza. “Le scuole e le università e lo Stato devono subito dichiarare l’emergenza climatica, attuando le misure necessarie ad abbattere le emissioni nel più breve tempo possibile. Devono essere aboliti i sussidi pubblici alle fonti fossili, per utilizzare questi miliardi in un investimento pubblico in istruzione, ricerca e politiche industriali sostenibili“.