Fulmine colpisce la casa del Grande Fratello: salta la diretta, “Chiudete tutto”

Il maltempo che ha colpito Roma non ha risparmiato la casa del Grande Fratello. La scorsa notte, infatti, poco dopo la mezzanotte, un fulmine si è abbattuto sulla casa di Mediaset, facendo saltare il collegamento in diretta. Barbara D’Urso, per tranquillizzare i concorrenti intimoriti dall’accaduto, ha spiegato loro cosa stesse succedendo. La programmazione in onda su Mediaset Extra è saltata all’improvviso e, invece dell’audio, si sentiva uno rumore stridulo di sottofondo. La regia ha così deciso di interrompere la diretta e la stessa D’Urso è andata a constatare di persona quanto stesse accadendo.

La produzione del reality è riuscita a ripristinare la messa in onda solo intorno all’1:30 di notte, dopo che Barbara D’Urso era entrata nella casa per verificarne le condizioni. Non ha incontrato i concorrenti, limitandosi ad accedere all’acquario che circonda la casa di Cinecittà. Tramite Instagram ha cercato di spiegare l’accaduto: “Qui Cinecittà. Chiudete sta entrando l’acqua. Qui Grande Fratello. Vado nell’acquario dai ragazzi perché è saltato l’audio e la diretta per i fulmini. Qui a Roma è saltato l’audio, vado nell’acquario e così vi informo. Qui è tutto allagato perché il fulmine è caduto proprio qui sulla casa e quindi è andato via l’audio. Non si sente niente. Oddio l’allagamento”. Tanta paura, dunque, e oggi i tecnici sono a lavoro per verificare eventuali danni.