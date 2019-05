G7 Ambiente, Ministro Costa: “L’economia basata su carbon fossile è archeologia”

Iniziati in Francia i lavori per il G7 Ambiente. Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, è intervenuto in assemblea plenaria: “Io credo che la dicotomia tra economia e tutela ambientale che ha caratterizzato il secolo scorso vada superata: ci sono, oggi, tutte le condizioni tecniche, scientifiche e politiche per farlo. Voglio fare un esempio di come il nostro impegno sia forte e concreto: dal 2025 in Italia non ci sarà più l’utilizzo del carbone. Siamo un grande paese industriale e continueremo il nostro sviluppo, ma senza più carbone, dunque uno sviluppo sostenibile”.

“Crediamo – ha sottolineato Costa – che chi si ostina a concepire l’economia secondo i vecchi paradigmi produttivistici basati sul carbon fossile e sullo sfruttamento delle risorse e non secondo la Green economy e le economie circolari, appartenga all’archeologia politica e sarà la storia a travolgerlo e a condannarlo come nemico del Pianeta. L’Italia vuole essere protagonista nella lotta al cambiamento climatico, intende essere nel gruppo di testa e faremo di tutto per contrbuire ad innalzare l’ambizione internazionale”.