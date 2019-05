Genova, Ponte Morandi: se si userà l’esplosivo, la pila 11 “giù a maggio”

Se si procederà con la soluzione dell’esplosivo, sarà probabilmente la pila 11 di Ponte Morandi la prima del moncone est a essere demolita.

“Se faremo due esplosioni si partirà dalla pila 11, alla fine di maggio, perché sotto la 10 ci sono i palazzi da demolire, se invece procederemo con un’unica esplosione bisognerà far slittare un po’ i tempi, ad ogni modo la decisione definitiva non è ancora stata presa“, ha spiegato il commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci dopo avere visionato il progetto presentato dall’Associazione Temporanea di Imprese dei demolitori.