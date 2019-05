Genova si conferma polo di riferimento nazionale di ricerca e innovazione sulla Silver Economy

Dopo il successo della prima edizione, torna dal 13 al 15 giugno al Palazzo della Borsa il Silver Economy Forum, con un denso programma di incontri, convegni, spazi espositivi, dedicato al tema dell’invecchiamento attivo e ai servizi a esso connessi. Promosso dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City e organizzato da Ameri Communications, il forum riunirà a Genova i più importanti player del settore.

Quest’edizione del forum, con i suoi 50 relatori, 7 sessioni affrontate nei 3 giorni e la presenza di tutti i player locali e regionali – Comune di Genova e Città Metropolitana, Regione Liguria, Camera di Commercio, Confcommercio, Confindustria Genova, nonché ospite quest’anno la filiera Life Sciences di Assolombarda (associazione Confindustria di Milano, Monza e Brianza, Lodi), è diventato un punto di riferimento a livello nazionale sull’economia d’argento.

L’intento è affrontare i temi attuali e futuri sull’impatto sociale ed economico di una popolazione che sta invecchiando sempre più, cercando di interpretare quelle che saranno le sfide del futuro. I temi affrontati:

Ageing population, le sfide del futuro

Il Turismo è senior: Genova e Liguria come meta ideale per i silver

Sistema pensionistico assicurativo e immobiliare

Nuove professioni per nuovi posti di lavoro

Domotica e processi innovativi per l’invecchiamento

Terza età e diritti

Dopo i cinquant’anni in salute, benessere e bellezza

Saranno a disposizione per il pubblico test gratuiti sul proprio stato di salute.

Tutte le sessioni sono accreditate da diversi ordini professionali: ordine dei giornalisti della Liguria, e il venerdì pomeriggio in collaborazione con Anaste l’accreditamento per gli Ordini dei notai, avvocati e assistenti sociali.

“Ancora una volta Genova è in primo piano sul tema della silver economy. Il nostro intento è quello di valorizzare la nostra posizione geografica, il nostro modo di vivere, la nostra longevità a favore di un settore che guarda anche al futuro, ai processi innovativi per migliorare la vita dei silver, al comparto turistico che ci permetterà di sviluppare nuove residenze e nuova ricettività per coloro che si stabiliranno qui per lunghi periodi – afferma Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova”.

“Già sono presenti importanti gruppi del settore real estate interessati a investire nel nostro territorio – prosegue l’Assessore Vinacci – Vogliamo posizionarci come capofila a livello nazionale per cogliere tutte le opportunità di sviluppo del comparto, che è in grande espansione. Anche la Silver Economy contribuisce al rilancio del nostro territorio e a creare nuovo lavoro per i giovani nei settori dell’health care e delle startup.”

“Si tratta di un universo in continua espansione, l’aspettativa di vita si allunga sempre più e questa tendenza va messa a sistema e affrontata in maniera positiva. Genova si pone come un vero e proprio centro innovativo di ricerca sull’‘ageing population’. Infatti i nostri centri di ricerca e l’Università in primis ma anche il Polo Ligure Scienze della Vita (Liguria Digitale) e Alisa presentano caratteristiche d’eccellenza per le nuove strategie di supporto all’invecchiamento attivo della popolazione, in termini scientifici ma anche economici” spiega Daniela Boccadoro Ameri, animatrice e organizzatrice della manifestazione.

A dimostrazione dell’importanza della Silver Economy, nell’ultimo anno sono state messe in campo dagli enti locali nel corso diverse iniziative con lo scopo di creare nuove opportunità di lavoro a favore di giovani e startup.

Dalla Call for Ideas lanciata lo scorso novembre dall’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Genova e dedicata a nuove idee, proposte, soluzioni e opportunità di investimento a sostegno dell’invecchiamento attivo. All’Hackathon “Open Innovation City”, realizzato in collaborazione tra Comune di Genova e Fondazione Fiware, per lo sviluppare di nuovi servizi e applicazioni anche nel settore silver.

Hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa: Basko Supermercati, il Gruppo Kos – Anni Azzurri, il Gruppo Korian.

La Silver Economy in cifre

Secondo i dati Istat, indicati nel “Rapporto Annuale sulla situazione del Paese” aggiornati al primo gennaio 2018, l’Italia, seconda solo al Giappone, ha la popolazione più anziana al mondo con 168,7 anziani ogni cento giovani.

Le proiezioni del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, stimano che nel 2040 gli over 60 saranno 23,3 milioni (39,4% della popolazione).

In Liguria l’indice di invecchiamento (il rapporto tra chi ha più di 65 anni e chi ne ha fino a 14) è molto sopra la media: in Europa è 128, in Italia è 170, in Liguria è 252.

Nel 2008 gli ultrasessantacinquenni erano il 25,5% della popolazione in Liguria, il 19% in Italia, nel 2028 saranno rispettivamente il 28,8% in Liguria e il 24,5% in Italia (fonte dati: Eurostat).

Anche il turismo, uno degli asset economici del nostro paese, vede un “silver tourism” il cui valore in Europa per il 2030 è stimato in 548 miliardi di euro (fonte dati: Studio Giaccardi & Associati su fonte dati Commissione Europea e Silver Travel Advisor).

È evidente come il peso di tale fascia generazionale stia crescendo progressivamente in rapporto al resto della popolazione, creando nuove prospettive oltre che di carattere sociale, anche di carattere professionale ed economico. Già oggi il valore dell’economia d’argento” a livello globale è stimato in 7 trilioni di dollari all’anno: la terza economia al mondo.