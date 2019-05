Giappone: nuovi sistemi radar per meteo nell’aeroporto di Pechino

Una serie di avanzati sistemi radar di fabbricazione cinese sono stati installati presso l’Aeroporto Internazionale di Pechino Daxing, dove offrono previsioni meteo piu’ tempestive e accurate. Uno di questi e’ un radar a onde millimetriche, sviluppato da un istituto di ricerca affiliato alla China Aerospace Science and Industry Corp, il principale produttore di radiorilevatori del Paese asiatico.

Secondo questo istituto, il dispositivo e’ in grado di monitorare nuvole, nebbia, neve e pioviggine entro 60 chilometri dallo scalo aeroportuale e di elaborare dati meteo. Operando insieme ad altri sistemi radar, il nuovo radiorilevatore aumentera’ l’accuratezza delle previsioni meteorologiche dell’aeroporto e fornira’ un migliore monitoraggio in tempo reale e un’allerta tempestiva in caso di condizioni di scarsa visibilita’.

Sara’ inoltre completata a breve l’installazione di altri due sistemi radar per la profilazione del vento di strato limite e di un sistema di radiorilevazione per la profilazione del vento nella bassa troposfera. Tutti questi dispositivi sono stati sviluppati dall’istituto citato. Inoltre, la China Electronics Technology Group Corporation ha sviluppato per il nuovo scalo un nuovo radar meteo dotato della piu’ recente tecnologia di radiorilevazione.

Questo dispositivo presenta una maggiore velocita’ di scansione, una maggiore affidabilita’ e una capacita’ di rilevamento piu’ elevata rispetto ai normali sistemi radar. Il dispositivo impiega un solo minuto per completare una scansione mentre i radar precedenti ne impiegavano circa sei. Il nuovo sistema puo’ funzionare per 3.000 ore, cinque volte la capacita’ dei normali sistemi di radiorilevazione. Secondo i suoi sviluppatori, il radar e’ in grado di rilevare in modo piu’ veloce e preciso condizioni meteorologiche pericolose, come i temporali e il forte vento.