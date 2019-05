In occasione del primo discorso in pubblico dall’ascesa al trono lo scorso primo maggio, il nuovo imperatore giapponese Naruhito ha inaugurato il suo regno lanciando un appello per la pace mondiale: il rappresentante del trono del Crisantemo, affacciato dal balcone del palazzo imperiale a Tokyo, innanzi a decine di migliaia di persone, spera che il Paese, “mano nella mano con le nazioni straniere, cerchi la pace mondiale e un ulteriore sviluppo“.