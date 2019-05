Per la Giornata Mondiale della Luce a Bressanone a lume di candela

Il 16 maggio, indetta ufficialmente International Day Of Light dall’UNESCO, Bressanone brillerà ancora di più grazie all’atmosfera inedita del Water Light Festival promuovendo e sostenendo anche una riflessione di ampio respiro legata a questioni di interesse globale come il cambiamento climatico e la disponibilità delle risorse naturali. In questa occasione, i locali del centro storico spengono le luci la sera e servono drink e cene a lume di candela. La suggestione sarà moltiplicata dalle installazioni del Water Light Festival in città, che daranno calore e colore al centro di Bressanone.

L’edizione di quest’anno del Water Light Festival di Bressanone ha risvegliato l’interesse di media internazionali, tra i quali CBS, NBC, EuroNews, TRT World, TV Slovenjia, solo per menzionarne alcuni. Molte le stazioni televisive nazionali e internazionali che hanno trasmesso servizi sul grande evento della terza città altoatesina. La trasformazione di Bressanone in una galleria d’arte a cielo aperto e il focus sull’importanza della preziosa risorsa acqua ha riscosso successo. Le 26 installazioni hanno incantato telespettatori di New York, Sidney, Calgary come il pubblico locale, italiano ed europeo.

Fino al 25 maggio a Bressanone “Acqua è vita – Luce è arte” con installazioni luminose, spettacoli presso le fonti d’acqua, interventi scultorei, azioni di videomapping e film animati collegati fra loro da uno spettacolare filo blu.

La manifestazione, completamente gratuita, è organizzata dall’Associazione BrixenCultur in collaborazione con Bressanone Turismo supportata dal Comune di Bressanone e la Provincia di Bolzano con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, il Ministero dell’Ambiente e il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura.