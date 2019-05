Giornata Mondiale della Metrologia: il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema Internazionale

Ogni anno, il 20 maggio, si tiene la Giornata Mondiale della Metrologia, anniversario della firma della Convenzione del Metro. Con questo trattato internazionale, siglato a Parigi nel 1875, diciassette paesi, tra cui l’Italia, posero le basi per stabilire un sistema di misurazione comune e condiviso, che dal 1960 è noto come Sistema Internazionale delle unità di misura (SI).

Il 20 maggio 2019 ha un duplice significato perché sarà anche il giorno in cui entrerà ufficialmente in vigore il nuovo SI, secondo quanto stabilito dalla Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure il 16 novembre 2018.

In che cosa consiste la novità? Le 7 unità di misura base (chilogrammo, metro, secondo, ampere, kelvin, mole e candela) vengono ridefinite per mezzo delle costanti della fisica: tale revisione è stata decisa per assicurare misurazioni più precise e affidabili, che contribuiranno al progresso scientifico e tecnologico. Intorno al 20 maggio in tutto il mondo sono previste celebrazioni e l’Italia non sarà da meno: l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), presidio della scienza delle misure nel nostro paese, organizza infatti una serie di iniziative, in collaborazione con l’Accademia delle Scienze CentroScienza, nell’ambito delle Settimane della Scienza, per far conoscere meglio il ruolo della metrologia nei confronti di scienza, economia e società e per spiegare che cosa cambierà per tutti noi con il nuovo SI. Sarà anche l’occasione per ricordare il contributo che l’INRIM ha dato alla ridefinizione internazionale di chilogrammo, kelvin e mole.