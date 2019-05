Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: “Entreremo nel borgo abbandonato di Piano Liguori ad Ischia”

“Nella Baia di Trentova escursione organizzata unitamente alla Legambiente Stella Maris di Agropoli che si svolgerà lungo uno sterrato il quale collega la Baia di Trentova (Agropoli) con la frazione Lago di Castallebate. Il percorso panoramico è meglio conosciuto con il nome di Sentiero dei Trezeni. Il toponimo, secondo la più diffusa interpretazione, dal nome dei primi colonizzatori della zona che furono i greci Trezeni che, nel VI a.C., prima collaborarono con i greci di stirpe achea alla fondazione di Sibari e, successivamente, sempre insieme ad alcuni sibaresi, si trasferirono in queste zone. La città di Agropoli fu fondata dai bizantini i quali la denominarono “Akropolis” che in greco significa “città alta”. Dopo i bizantini Agropoli fu conquistata dai saraceni. Successivamente fu data in possedimento ai vescovi di Capaccio e poi Alfonso d’Aragona la concesse ai Sanseverino. Il 2 Giugno uscita in canoa e pulizia dei fondali marini sempre unitamente alla sezione Legambiente Stella Maris di Agropoli e il supporto del centro subacqueo .

La partenza inizierà dal porto di Agropoli. Si proseguirà lungo le coste di Agropoli dando particolare rilievo all’aspetto geologico, visiteremo il porto romano e vedremo le riprese sub, dal vivo, della “Posidonia marina””. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, Coordinatrice delle Guide Ambientali Escursionistiche della Campania e Consigliere Nazionali AIGAE.

In tutta Italia 150 escursioni

“Ben 150 escursioni ed eventi in tutta Italia. Come nel 2018 anche nel 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce – ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale dell’Aigae – in collaborazione con Legambiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in Italia le più importanti associazioni e i più importanti organismi ed Enti che sono parte attiva del Turismo Ambientale. Le Giornate che inizieranno il 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi e che si concluderanno il 2 Giugno nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi organizzata da Legambiente, faranno parte del programme di iniziative della Primavera della Mobilità Dolce, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali, dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’Associazione Trasporti, della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, della Via Francigena European Association”.

La quarta edizione dopo ben tre grandi successi.

“Importanti i successi delle precedenti edizioni – ha concluso Galli – con ben 105 eventi nel 2016, circa 150 nel 2017 e anche nel 2018, con grande attenzione di stampa, radio, tv, web e social grazie ai quali le guide hanno portato all’attenzione del grande pubblico il loro ruolo e l’esistenza di questa figura professionale che ogni giorno racconta tutta l’Italia producendo ben 3.100.000 di accompagnamenti escursionistici l’anno”.

Ben 150 eventi gratuiti perché l’Italia è Museo della Biodiversità, dell’Archeologia, della Storia, della Geologia, della Cultura, del Territorio, con i suoi borghi, le sue epoche, le sue diversità. L’Italia è il Paese amato ed in quanto tale le Guide Ambientali Escursionistiche vogliono raccontarvelo ogni giorno con costanza, passione, professionalità, preparazione e cuore.

Ecco cosa vedremo in quei giorni in Campania:

Domenica 2 giugno 2019

SU E GIÙ PER LE CRESTE SALERNITANE – PARCO PINOCCHIO – Ore 9



#CamminaNatura: TREKKING E PULIZIA DEL SENTIERO DEI TREZENI – 01.06.2019 – BAIA di Trentova

#CamminaNatura: USCITA IN CANOA E PULIZIA DEI FONDALI MARINI – 02.06.2019 – partenza dal porto di Agropoli

Programma: uscita in canoa e pulizia dei fondali marini, unitamente alla sezione Legambiente Stella Maris di Agropoli e il supporto del centro subacqueo Diving Yoghi.

