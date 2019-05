Gruppo di giovani teppisti dà fuoco a una casa: dentro 3 cani bruciati vivi

“I fatti risalgono a qualche tempo fa, ma la testimonianza diretta della persona a cui un gruppo di giovani teppisti ha bruciato la casa con dentro tre cani morti bruciati vivi, è stata resa dal diretto interessato nella puntata di CHI L’HA VISTO di mercoledì 8 maggio“: lo spiega in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Si tratta di un atto gravissimo, del quale fino ad oggi non si era sentito parlare o quasi. Secondo la ricostruzione del proprietario dei cani, questo gruppo di giovani e giovanissimi teppisti avrebbe dato fuoco alla sua casa lasciando morire tre cani arsi vivi.”

Per questo motivo il presidente AIDAA Lorenzo Croce ha deciso di presentare “una denuncia alla procura della repubblica di Taranto per chiedere che su questa vicenda si faccia chiarezza e che i responsabili siano trovati e puniti“. “Quello delle violenze sugli animali da parte delle baby gang – dice Croce – è un fenomeno che non deve essere assolutamente sottovalutato, noi torniamo a chiedere che si abbassi il limite della punibilità a dodici anni, in quanto sono tanti, troppi i ragazzini teppisti e delinquenti che a causa dell’età la fanno franca, dovrebbero pagare loro e le loro famiglie”.