Giro d’Italia, allerta meteo sulla 5ª tappa Frascati-Terracina: pioggia, freddo, temporali e forte vento contrario. Rischio “ventagli” nel finale

Il Giro d’Italia riparte oggi da Frascati dopo l’arrivo-shock di ieri con le cadute che hanno mandato il gruppo in frantumi, provocando seri problemi a molti corridori (alcuni dei quali non hanno neanche raggiunto il traguardo e si sono ritiratim addirittura Navarro è in terapia intensiva). Tra i “big”, guai per Tom Dumoulin e Domenico Pozzovivo che comuqnue oggi ripartiranno per tentare di continuare la corsa rosa. Ma la tappa di oggi, apparentemente una delle più semplici del Giro 2019 perchè molto corta (appena 140km) e semplice (gli ultimi 40km sono completamente pianeggianti e le salite di Rocca Priora e Rocca di Papa nella prima parte del percorso sono facili e pedalabili, adatte solo per lanciare qualche fuga che secondo copione dovrebbe essere ripresa dal gruppo per lanciare i velocisti sul traguardo di Terracina dopo un circuito cittadino finale), sarà pesantemente condizionata dal maltempo.

Sta già piovendo su tutto il tracciato e continuerà a piovere anche nel pomeriggio, durante la gara (che partirà da Frascati alle 14:00 e arriverà a Terracina intorno alle 17:30). Farà anche molto freddo, con temperature che sui Castelli Romani della prima parte di gara saranno molto basse, addirittura di appena +6/+7°C, e anche nel finale non saliranno mai oltre i +11/+12°C. Nel tratto tra Latina e Terracina potrebbero verificarsi anche forti temporali con grandine, e soprattutto negli ultimi chilometri sulla costa di Terracina il gruppo potrebbe incontrare un forte vento contrario, che potrebbe determinare la formazione dei “ventagli” e quindi nuovi importanti scossoni nella classifica generale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

