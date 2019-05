Google: arriva una svolta sulla privacy delle ricerche, la possibilità che tutti aspettavano finalmente sarà realtà

Una nuova svolta in chiave privacy per Google, il più popolare tra i motori di ricerca offrirà agli internauti la possibilità di cancellare automaticamente dopo tre mesi la cronologia delle loro ricerche e delle loro localizzazioni.

Google offre già a chi lo utilizza la possibilità di eliminare manualmente i dati quando si naviga su YouTube, Maps e Search. Ora, nel tentativo di offrire più controllo sui dati personali, offrirà anche l’opzione di cancellarli automaticamente dopo tre oppure diciotto mesi. Google ha annunciato che questi nuovi “tools” – strumenti – appariranno “nelle prossime settimane“. Il motore di ricerca recentemente era stato preso di mira per i dati personali che archivia. A novembre, era stato accusato di “mappare” dove vanno le persone anche quando disattivano la cronologia delle localizzazioni.