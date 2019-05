Google celebra con un Doodle Lucy Wills, l’ematologa che ha cambiato per sempre la cura prenatale con la scoperta dell’acido folico

Oggi Google celebra con un bellissimo Doodle l’ematologa inglese Lucy Wills, la pionieristica ricercatrice medica la cui analisi dell’anemia prenatale ha cambiato il volto della cura prenatale preventiva per le donne di tutto il mondo. Il Doodle non è disponibile in Italia, ma lo è in Nord America, alcune zone dell’Europa, dell’Asia e del Sud America.

Nata il 10 maggio del 1888, Lucy Wills ha frequentato il Cheltenham College for Young Ladies, uno dei primi collegi britannici a formare studentesse nella scienza e nella matematica. Nel 1911, ha avuto i suoi primi onori in botanica e geologia al Newnham College dell’Università di Cambridge, un altro istituto in prima linea per l’educazione femminile, seguito dalla London School of Medicine for Women, la prima scuola in Gran Bretagna a formare dottoresse.

Wills ha visitato l’India per analizzare una grave forma di anemia potenzialmente letale che colpiva le operaie tessili incinte a Bombay. Sospettando che la causa fosse la malnutrizione, ha scoperto quello che sarebbe diventato noto come “Fattore Wills” quando la salute di una scimmia da laboratorio era migliorata dopo essere stata alimentata con la Marmite tipica della colazione inglese, ossia una crema spalmabile a base di estratto di lievito. Le successive ricerche hanno determinato che il fattore è l’acido folico, che è ora consigliato alle donne incinte di tutto il mondo.

Ricordata per il suo senso dell’umorismo, Wills amava l’alpinismo, lo sci di fondo e andare a lavoro in bicicletta piuttosto che in auto. Ha dedicato gran parte della sua vita a viaggiare per il mondo e lavorare per assicurare la salute delle future mamme. Oggi sarebbe stato il suo 131° compleanno.