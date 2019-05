Google: la realtà aumentata ci farà vedere quello che cerchiamo come se l’avessimo accanto

Il nuovo keynote di Google I/O 2019 dove l’azienda ci fa dare un occhiata al futuro, si apre con la presentazione delle novità riguardanti la realtà aumentata ormai divenuta un qualcosa di imprescindibile rispetto alla realtà classica.

Google la userà anche nei suoi risultati di ricerca permettendo agli utenti di cercare un determinato prodotto sul web, ad esempio una scarpa da ginnastica e di poterla osservare non solo con le tramite normali immagini ma facendola divenire un prodotto “a realtà aumentata” e dunque in 3D. Ma non solo perché gli utenti potranno anche “prendere virtualmente” la scarpa e provarla con il resto del proprio outfit. Un altro esempio l’utente sta cercando informazioni sull’apparato scheletrico? Google metterà a disposizione uno scheletro in tre dimensioni, che grazie alla realtà aumentata può essere “posizionato” sulla propria scrivania.