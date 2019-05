Grande successo per le “giornate della prevenzione” a Napoli: oggi visite gratuite a Scampia

Salvarsi la vita grazie ad una visita di controllo. È ciò che potranno raccontare alcuni di quanti tra mercoledì e giovedì hanno scelto di aderire a “Le Giornate della Prevenzione” organizzate dall’ASL Napoli 1 Centro Distretto Sanitario di base n°27 diretto dal dr. Raffaele Iandolo, tra mercoledì 8 e giovedì 9 maggio. La manifestazione, così come i consueti appuntamenti del sabato, sono parte della campagna regionale di screening “Mi voglio bene”. A dimostrare di volersi bene, in queste due giornate infrasettimanali, sono stati più di mille cittadini partenopei.

Donne e uomini che hanno raccolto l’invito del Commissario Straordinario dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva e dei medici del Distretto Sanitario di base n°27, sottoponendosi agli screening e intercettando così eventuali problemi sul nascere.

A parlare sono i numeri.

Mercoledì 8 maggio sono stati consegnati 106 kit per lo screening del tumore del colon retto, effettuate 46 mammografie e 20 prenotate nei prossimi giorni. C’è di più, sono stati effettuati: 18 pap-test, 27 visite senologiche (con 2 casi sospetti), 46 visite oculistiche (con 10 sospetti glaucoma), 19 campi visivi, 45 visite cardiologiche con ecg, 24 visite odontoiatriche, 25 visite endocrinologiche, 43 visite diabetologiche con 2 casi non noti, 46 spirometrie (con 6 Bpco non note), 11 esami audiometrici (con un caso di ipoacusia), 18 visite nefrologiche (con 2 casi proteinuria e una glicosuria), 18 visite neurologiche, 54 visite ORL, 54 visite dermatologiche e nevoscopia (con 3 casi sospetti), 15 visite urologiche,

32 prelievi ematici. Addirittura 647 le prestazioni erogate gratuitamente nel corso della prima giornata, successo eguagliato anche giovedì con altre 527 prestazioni. «Grazie al sostegno della Regione, finalmente la prevenzione inizia ad entrare nella quotidianità dei cittadini – dice il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – a dimostrazione che, quando si propone un’offerta di qualità, si ottengono ottime risposte. Quasi 1.200 persone hanno scelto di farsi visitare presso il nostro poliambulatorio in soli 2 giorni, sono numeri che ci spingono a fare sempre di più e sempre meglio. Questo, del resto, è ciò che ci chiede e ci stimola a fare il Presidente Vincenzo De Luca ed è uno dei principali strumenti di misurazione del nostro operato. Siamo qui per garantire salute».

Con il suo nuovo corso, l’ASL Napoli 1 Centro sta puntando con decisione alla prevenzione.

Ogni sabato un nuovo appuntamento per garantire ai cittadini un’attività di screening efficace e tante visite gratuite.

L’appuntamento di oggi (sabato 11 maggio) dalle 9,00 alle 18,00 è in Piazza della Libertà (Rione Monterosa) nelle adiacenze della parrocchia della resurrezione di Scampia, organizzato in collaboraizone con il Distretto Sanitario di base n°28 diretto dal dr. Beniamino Picciano.