Grande successo per le escursioni che stanno facendo registrare il pieno di partecipazione in tutta Italia

“Le escursioni si stanno svolgendo con importante successo. La media di partecipazione è alta, siamo circa sui 40 partecipanti ad escursione. Ben 120 eventi in tutta Italia, ben 200 borghi attraversati dalle nostre escursioni per conoscere il territorio con le Guide Ambientali Escursionistiche.

Nella Capitale stanno per arrivare 100 escursionisti in canoa ed in bicicletta lungo il Tevere, provenienti da 30 Nazioni per la 40esima Discesa Internazionale del Tevere partita dall’Umbria. Nel pomeriggio tanti e tanti altri eventi ancora. Ad esempio alle ore 16 e 30 partenza da Ottaviano (NA) per escursione sulle bocche vulcaniche del Vesuvio, eruzione del 1906. In Sicilia uno stabilimento per la lavorazione del pesce risalente all’Epoca Romana ed ancora visite praticamente in tutti i Parchi e Geoparchi. In Emilia – Romagna i mestieri di un tempo, ma anche Palazzo Albergati di età barocca sito nella campagna bolognese di Ponte Ronca.

Una delle più importanti opere architettoniche di tutto il Seicento europeo. Tanti eventi in Sardegna. In Toscana stiamo per entrare in un Necropoli Etrusca. Questa è l’Italia, bellissima, dobbiamo raccontarla, conoscere la nostra storia ed amarla”. Lo ha annunciato Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE che in Italia sono ben 3500 e che per il 1 Maggio hanno organizzato ben 120 eventi.