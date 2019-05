Greentire ad Autopromotec 2019: tante novità e iniziative per scoprire la seconda vita degli PFU

Uno stand tutto nuovo, improntato sul gioco come mezzo di comunicazione per grandi e piccini, un focus sulle nostre iniziative e un personaggio tra i più amati della televisione italiana. Sono questi alcuni dei punti salienti della partecipazione di Greentire ad Autopromotec 2019, in programma alla Fiera di Bologna dal 22 al 26 maggio.

La partecipazione della società consortile alla fiera dell’aftermarket automobilistico è all’insegna delle novità: uno stand completamente rinnovato e improntato alle numerose iniziative per far conoscere a visitatori e addetti ai lavori il mondo degli Pneumatici Fuori Uso.

A partire da GreenMan, il simpatico videogioco in pieno stile anni ’80 che riporterà indietro nel tempo molti visitatori, che potranno mettersi alla prova o sfidarsi sul gioco. Lo scopo di GreenMan è mangiare quanti più Pneumatici Fuori Uso possibili facendo attenzione ai tanti pericoli che costellano il suo percorso. Per gli amanti dei motori, uno spazio dello stand sarà dedicato a Greentire in Pista, il progetto di sensibilizzazione dedicato agli automobilisti di domani; sarà infatti esposto uno dei kart del team Greentire.

Se ai motori invece preferite il calcio, sabato 25 maggio a partire dalle 9,30 potete venirci a trovare al padiglione 31 per la seconda edizione della Coppa Greentire di calcio a 5. Quattro squadre, in rappresentanza di altrettante aziende importatrici o distributrici di pneumatici (Pneus In, campione 2017, Tagliabue Tyres, Iara Tyres e Carlini), si sfideranno su un campo sintetico appositamente realizzato per l’occasione.

Sempre sabato 25, ma allo stand Greentire, dalle 10,00 alle 12,30 ci sarà Tessa Gelisio ambientalista, blogger, autrice e conduttrice televisiva. E’ stata al timone di diversi programmi dedicati alla natura, dei quali ricordiamo Pianeta Mare.

Tessa intervisterà i visitatori sulla loro percezione del riciclo degli Pneumatici Fuori Uso e le successive applicazioni. Tessa Gelisio sarà anche la madrina della cerimonia di premiazione della Coppa Greentire, a partire dalle 15,30 al padiglione 31.

Sostenibilità, videogiochi, sport: dal 22 al 26 maggio Greentire vi aspetta allo stand 35, padiglione 20 di Autopromotec per scoprire la seconda vita degli Pneumatici Fuori Uso.