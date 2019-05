Hisdesat seleziona Airbus e Thales Alenia Space per la costruzione di due satelliti SpainSAT NG

Un consorzio di quattro appaltatori principali, costituito da Airbus e Thales Alenia Space in Spagna e in Francia è stato selezionato dall’operatore satellitare governativo spagnolo Hisdesat Servicios Estratégicos S.A. per la costruzione di due satelliti SpainSAT di nuova generazione (NG). Utilizzati per le comunicazioni governative, questi satelliti di nuova generazione sostituiranno gli attuali satelliti Spainsat e Xtar-EUR. Airbus fungerà da “capofila” del consorzio.

Il programma SPAINSAT NG comprende due satelliti, SPAINSAT NG I e II, che saranno posizionati in diversi slot orbitali geostazionari per operare sulle bande di frequenza X, Ka militare e UHF.

Il primo di questi satelliti Spainsat di nuova generazione sarà lanciato nel 2023, garantendo così la continuità dei servizi di comunicazione sicura al Ministero della Difesa e alle agenzie governative spagnole, che utilizzano l’attuale flotta.

La missione SPAINSAT NG fornirà la copertura di una vasta area del mondo, che va dagli Stati Uniti al Sud America e al Medio Oriente, e che comprende l’Africa, l’Europa e l’Asia fino a Singapore. Entrambi i satelliti consentiranno di:

Assicurare un comando e un controllo efficaci delle operazioni al di fuori del campo visivo nei 2/3 del Pianeta.

Garantire le comunicazioni nei teatri di operazione privi di infrastrutture di comunicazione.

Intensificare la mobilità nell’ambito delle comunicazioni satellitari, migliorare capacità, sicurezza e resilienza delle comunicazioni.

Sviluppare il potenziale del network centrale (battlespace-netcentric warfare and operations).

Airbus in Spagna sarà responsabile del payload della banda X, mentre Thales Alenia Space in Spagna sarà responsabile dei payload delle bande UHF e mil-Ka. Saranno inoltre coinvolte anche altre aziende del settore spaziale spagnolo.

I satelliti saranno basati sulla piattaforma Eurostar Neo, la nuova offerta di satelliti per telecomunicazioni geostazionari di Airbus, che rappresenta una significativa evoluzione della serie Eurostar, altamente affidabile ed efficiente, con l’aggiunta di una serie di importanti innovazioni. Queste includono un payload completamente flessibile sulla banda X, che impiega antenne attive con capacità di riconfigurazione in orbita, un processore digitale integrato che interconnetterà i payload delle bande X e mil-Ka per il crossbanding e un servizio di collegamento ad alta velocità dedicato che consente una rapida riconfigurazione.

Hisdesat è il proprietario e l’operatore della nuova generazione di satelliti di comunicazione SPAINSAT NG. Il principale cliente è il Ministero della Difesa spagnolo, nell’ambito di una partnership pubblico-privata con Hisdesat. I nuovi satelliti supporteranno tuttavia anche altri enti governativi spagnoli, alleati e Paesi amici tramite accordi bilaterali, oltre al programma di comunicazioni governative della UE, “Govsatcom”. Questi satelliti potrebbero inoltre prendere parte al futuro pacchetto di comunicazioni satellitari CP130 della NATO.

I satelliti SpainSAT NG avranno una vita operativa di 15 anni e resteranno in servizio fino al 2037.