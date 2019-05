I ghiacciai dell’Artico si stanno sciogliendo, governo USA: “Bene per il commercio, si aprono nuove opportunità”

Nonostante i continui avvertimenti degli esperti sugli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici, per il segretario di Stato Usa Mike Pompeo lo scioglimento dei ghiacci nella regione dell’Artico potrebbe portare “nuove opportunità per il commercio“. Da Rovaniemi, in Finlandia, Pompeo ha spiegato che “la costante riduzione dei ghiacci sta aprendo nuovi passaggi e nuove opportunita’ per il commercio”.

“Questo potrebbe potenzialmente ridurre il tempo necessario per viaggiare tra l’Asia e l’Occidente di ben 20 giorni – ha spiegato il titolare di Foggy Bottom – e le rotte del mare Artico potrebbero diventare i canali di Suez e Panama del 21/mo secolo“. Quindi, ha ribadito che il presidente Donald Trump si e’ “impegnato a sfruttare le risorse in modo rispettoso dell’ambiente“.