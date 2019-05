Il fatto che saltare la colazione faccia male alla salute non è solo un modo di dire o un luogo comune. In base ai risultati di uno studio pubblicato su JAAC , saltare la colazione aumenta il rischio di morte prematura dovuta a malattie cardiovascolari . «Il nostro studio sostiene i benefici del fare colazione nel supportare la salute cardiovascolare» scrive il primo autore della ricerca Shuang Rong, della Wuhan University of Science and Technology, in Cina . Lo studio ha coinvolto 6.550 persone, con un’età compresa tra i 40 e i 70 anni, che avevano partecipato al National Health and Nutrition Examination Survey III del 1988-1994 , intervistate sulle abitudini relative alla colazione.

I ricercatori hanno riportato che oltre la metà dei partecipanti (59%) consumava il pasto del mattino ogni giorno, mentre il 5,1% non faceva mai colazione, il 10,9% raramente e il 25% solo qualche volta. Durante i 19 anni di follow-up, il 9,5% dei partecipanti è deceduto a causa di malattie cardiovascolari. Le analisi sono state aggiustate per diversi fattori confondenti, come età, sesso, razza/etnia, stato socioeconomico, dieta, stile di vita, indice di massa corporea e rischi cardiovascolari. È stato stimato un hazard ratio per la mortalità cardiovascolare di 1,87% per il gruppo di persone che non facevano mai colazione rispetto a quello che la consumava abitualmente.

Ma non solo. La correlazione tra il saltare la colazione e la mortalità per malattie cardiovascolari si è stata rivelata più alta in caso di decesso per ictus. «Non è chiaro se l’associazione trovata sia di tipo causale» spiegano in un editoriale correlato Borja Ibáñez e Juan Fernández-Alvira, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares in Spagna, ma quel che è certo è che saltare la colazione identifica una popolazione a rischio per le malattie cardiovascolari.