“Il royal baby è nato”: l’ambulanza che va a prendere Meghan, l’annuncio alla radio ma da Buckingham Palace negano

Il deejay di una radio britannica ha dato l’annuncio tanto atteso: «Il royal baby è già nato». Ma da Buckingham Palace negano tutto. La nascita, prevista proprio tra fine aprile e inizio maggio, è avvolta dal mistero. Meghan e Harry vogliono che resti un fatto privato, nonostante le proteste dei sudditi che vorrebbero condividere – come accade da sempre – il lieto evento con la famiglia reale.

Chris Evans, noto deejay inglese di Virgin Radio, ha annunciato che il settimo erede nella linea di successione al trono sarebbe già nato. Secondo lo speaker la regina Elisabetta si è recata a Frogmore Cottage, la residenza del principe Harry e di Meghan Markle, per una visita a sorpresa, e questo sarebbe il principale indizio che la nascita potrebbe essere già avvenuta e tenuta segreta. I tabloid britannici protestano per l’eccesso di privacy voluto dai duchi di Sussex, fatto ritenuto grave in Inghilterra, visto che la famiglia reale vive a carico dei contribuenti.

Secondo i rumors britannici Meghan avrebbe già partorito una femminuccia di nome Allegra. Nei giorni scorsi, infatti, sarebbe stata avvistata un’ambulanza privata con auto della polizia di scorta nei pressi del Castello di Windsor. Si tratta di un’indiscrezione che circola sul web e che indica la Duchessa del Sussex in travaglio quando è stata trasportata in ospedale. Non ci sono però conferme ufficiali o prove concrete del fatto.

Buckingham Palace, con un comunicato, ha smentito che Meghan abbia dato alla luce il piccolo. Ma i dubbi restano, soprattutto perché i Duchi avevano da tempo deciso di non mostrare il bebè subito dopo la nascita. Quest’ultima, hanno promesso da Palazzo, sarà ufficialmente annunciata appena dopo il lieto evento. Le voci che Meghan abbia già partorito, però, non si placano e ad aggravarle c’è il viaggio di Harry nei Paesi Bassi previsto tra il 7 e l’8 maggio. L’impegno del Duca, che lo porterà lontano dalla moglie proprio in un momento così importante, fa pensare a molti che il piccolo sia già nato, ma in realtà la spiegazione potrebbe essere molto più semplice: per la famiglia reale, si sa, gli impegni di Corte hanno la precedenza sugli eventi privati. Con buona pace dell’opinione pubblica.