Il WWF apre il tour estivo spiagge #plasticfree

È partito ufficialmente il Tour estivo del WWF “SPIAGGE #PLASTICFREE”, la maratona degli eventi che libereranno le nostre spiagge, calette e quest’anno anche i fondali, dai rifiuti di plastica e microplastica: una grande azione di Citizen conservation che coinvolgerà, come avvenuto la scorsa estate proseguendo persino nel periodo invernale in oltre 100 località complessive, volontari, cittadini, enti ,associazioni.

Ieri si sono svolte già iniziative nel Lazio e in Calabria ed una è in programma domenica in Liguria.

Chiunque può scegliere la spiaggia o i tratti sott’acqua più sporchi grazie alla nuova community WWF SUB di diving, divers e semplici appassionati di subacquea.

Si può iscrivere il proprio evento sul sito o inviare la propria adesione a quelli già programmati che dalla prossima settimana riempiranno la Mappa. Ai primi 50 eventi iscritti il WWF invierà il kit speciale per i volontari (berretti, pettorine, bandierone, volantini informativi, guanti e sacchi per la pulizia). Per aiutare a creare la propria Community Plastic Free il WWF ha preparato anche un Vademecum.

E se ogni estate ha il suo ‘tormentone’, quello del WWF sarà la richiesta di firmare la Petizione, presente sulla pagina del Tour, per un Accordo globale che liberi entro il 2030 la natura dalla plastica e condividerla sui social.

Il Tour spiagge #plasticfree inaugura la Campagna GenerAzioneMare 2019, nata due anni fa per difendere il Capitale Blu, un bene che vale globalmente 24.000 miliardi di dollari che l’economia del mare restituisce attraverso la pesca, l’acquacoltura, il turismo, l’istruzione, il commercio ma anche in servizi fondamentali come il “sequestro di carbonio” dall’atmosfera.

La campagna si articolerà per tutta l’estate con eventi e iniziative ogni settimana diversi e tutti dedicati ai vari aspetti della tutela del mare. Verranno coinvolti volontari, istituzioni, celebrities, enti, comunità locali, pescatori, aziende, una GenerAzioneMare sempre più numerosa che si attiverà intorno ai temi della pesca sostenibile e del consumo responsabile di specie ittiche, delle aree marine protette del Mediterraneo, in particolare il Santuario Pelagos, della difesa di specie marine colpite dall’inquinamento della plastica o dal bycatch come tartarughe marine, cetacei, squali.

Quest’anno il filo rosso che legherà gran parte degli eventi sarà comunque la lotta all’inquinamento da plastica in natura, un impegno che il WWF si è posto al livello globale, data l’urgenza e la dimensione mondiale del fenomeno. La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti del mare e ha dei primati incredibili di ‘resistenza’ nell’ambiente marino: un bicchiere resta in mare fino a 20 anni, una busta fino a 50 mentre un filo da pesca può durare fino a 600 anni. Sono 134 le specie mediterranee che ingeriscono plastica tra cui cetacei, tartarughe, uccelli.

Proprio il tema di liberare la natura dalla plastica sarà al centro delle attività del WWF al Jova Beach Party dove l’associazione sarà presente per informare, sensibilizzare e mostrare come uno stile di vita più amico dell’ambiente sia possibile anche durante momenti di divertimento e relax. L’Associazione del Panda “scenderà in spiaggia” per promuovere una cultura amica dell’ambiente e mobilitare quante più persone possibile contro una delle più grandi emergenze della nostra epoca: l’inquinamento da plastica in natura.

Per affiancare l’impegno contro la plastica in natura e sostenere le attività del Tour SPIAGGE #PLASTICFREE quest’anno come main partner è salita a bordo Carte d’Or, azienda del gruppo Unilever Italia e leader nel mondo del gelato in vaschetta, che ha presentato sul mercato una nuova confezione compostabile e riciclabile che potrà essere smaltita sia nel contenitore della carta sia nella raccolta differenziata dei rifiuti organici. Il cambio del pack coinvolgerà circa 11 milioni di confezioni ed il risultato di questa azione sarà la diminuzione di circa 520 tonnellate di plastica in un solo anno. L’obiettivo di questa collaborazione tra WWF Italia e Carte D’Or è quello di informare, sensibilizzare e coinvolgere in attività specifiche sul territorio quante più persone possibile, compresi consumatori, dipendenti e clienti di Unilever in Italia.

Il prossimo appuntamento del Tour Spiagge #plasticfree è previsto DOMENICA 26 MAGGIO in LIGURIA: con WWF SUB pulizia dei fondali a San Terenzo di Lerici (Liguria) con Tribù Diving Academy. L’attività vedrà coinvolta Scuba&Sail – scuola subacquea di Reggio Emilia – con circa 50 subacquei ai quali si aggiungeranno altri subacquei del territorio spezzino e proveniente dall’alta Toscana. In collaborazione col Comune di Lerici.

GLI EVENTI SVOLTI GIÀ IL 24 MAGGIO

ANZIO (Lazio), i volontari hanno liberato i fondali con “PuliAmo Anzio”, organizzato dall’amministrazione locale, associazioni e affiancato dal team di WWF SUB.

CALABRIA, 7 eventi di pulizia dei litorali coordinati dalla Guardia Costiera, Direzione marittima della Calabria e Basilicata Tirrenica (Reggio Calabria tutto il litorale comunale da Nord a Sud: Catona, Gallico, Reggio Centro, Pellaro). Spiaggia di Roccella Jonica, spiaggia di Rossano, spiaggia di Soverato, lungomare Crotone, spiagge Pizzo e Vibo marina.