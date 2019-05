Il Wwf festeggia le oasi: aperture gratis in tutta Italia

Dal Trentino alla Sicilia domenica 19 maggio e’ festa delle oasi del Wwf con apertura gratuita e visite guidate in 100 aree naturali. La “Giornata delle Oasi 2019”, promossa dall’organizzazione mondiale per la conservazione di natura, habitat e specie in pericolo, prevede iniziative di citizen science, liberazione di animali selvatici e laboratori per i bambini.

Il Wwf, si legge in una nota, vuole sottolineare “il ruolo insostituibile delle oasi: 35.000 ettari di natura protetta”. Oggi in Italia sono 672 le specie animali censite (576 terrestri e 96 marine), mentre 6 si sono estinte in tempi recenti. Le specie minacciate di estinzione sono un totale di 161 (138 terrestri e 23 marine), pari al 28% delle specie valutate.

Tra le specie a maggior rischio di estinzione in Italia, e sulle quali il Wwf e’ maggiormente impegnato con progetti e campagne di conservazione e con il sistema Oasi: l’aquila del Bonelli, il capovaccaio, la gallina prataiola, il fratino, l’orso bruno e la lontra. Molti sono anche i rettili minacciati tra cui la lucertola delle Eolie, la tartaruga marina comune, le due specie di testuggini palustri e la testuggine terrestre. Tra gli anfibi risultano esserci il tritone sardo, l’ululone appenninico, il pelobate fosco e il pelodite punteggiato.